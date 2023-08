La déco des vitres

Ce qui différencie les baies vitrées des portes-fenêtres, c’est avant tout leur mode d’ouverture . Panneaux coulissants contre panneaux battants, la baie a pour elle l’avantage du gain de place et de lumière. Limite légère et quasi transparente entre intérieur et extérieur, elle se tourne vers les espaces extérieurs les plus intimes (jardin, terrasse). La porte-fenêtre, elle, est autant utilisée entre deux pièces qu’en accès au dehors. Les baies sont coulissantes ou à galandages. Elles sont fabriquées en bois, en aluminium ou en PVC. Le seuil peut être encastré dans le sol pour laisser encore plus de lumière pénétrer dans la maison et supprimer toute frontière, physique et visuelle, entre l’intérieur et l’extérieur. Dans ce cas, les baies doivent être plus hautes d’environ 5 cm afin que les rails s’enfoncent entièrement dans le revêtement (carrelage, parquet) sans créer de dénivellation. Avantage d’un seuil plan : un passage libéré qui permet de tirer la table ou de pousser des meubles à roulettes dehors sans difficulté. Autre paramètre majeur pour le confort : l’exposition. Il faut en effet éviter l’effet four, ou frigo. Un peu de physique : plus l’angle d’incidence des rayons solaires est faible mieux ceux-ci pénètrent à travers le vitrage. En hiver, le soleil est bas dans le ciel même à midi : les rayons traversent facilement la vitre et apportent une chaleur bienvenue en cette saison. Orienté au sud, le vitrage récupérera pleinement cette énergie solaire. Au contraire en été, le soleil de midi, très haut dans le ciel, frappe une vitre exposée au sud avec un fort angle d’incidence et sera donc presque intégralement renvoyé vers l’extérieur : relativement peu de chaleur pénètre alors dans la maison. Mais les vitrages exposés à l’ouest seront eux frappés par un soleil beaucoup plus bas, avec un angle plus faible, dont les rayons encore très chauds pénétreront facilement dans la pièce apportant des calories indésirables. Pour profiter du soleil sans transformer sa pièce en étuve ou en frigo, il faut donc bien ajuster ce paramètre.