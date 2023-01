Peintures : l’entretien des façades

Les enduits sur maçonnerie sont à repeindre tous les cinq à huit ans. il en est de même pour les menuiseries exterieures (fenêtres et portes), ainsi que pour les fermetures (persiennes et volets). A cette occasion on procèdera à la révision des masticage de vitrerie.

La réfection des peintures exterieures

Les peintures d’entretien seront si possible les mêmes que celles qui ont du être appliquées à l’origine. pour tous les problèmes éventuels et dans le doute on aura intérêt à consulter un Façadier qui veillera à mettre les mêmes qualités de peinture sur les façades après travail de nettoyage de la surface au préalable.

Ravalement de façade sur béton ou mortier

brossage et lessivage par le Façadier puis impression et nouvelle couche sur la façade (voir travaux de peinture de façade )



soit d’émulsion vinylique ou acrylique

soit de vernis résineux (Pliolite, styrène) en phase solvant, en s’abstenant d’appliquer de l’émulsion sur de la Pliolite et inversement

Peinture de façade sur fer ordinaire

brossage et lessivage, décapage par le peintre des parties rouillées par le façadier avec nouvelle protection par minium, chloromate ou silico-chromate de zinc, puis impression et nouvelle couche.

pour éviter les incompatibilités recharger a priori en peinture de même nature. Si la peinture est d’une nature différente, il convient de noter qu’huile de lin et glycérophtalique sont compatibles. Il peut ne pas en être de même pour d’autres types de peintures