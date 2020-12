univers PEINTURES

Les peintures créatives à la maison

Les travaux de finition en peinture représentent, dans la décoration et le bâtiment, les travaux les plus fréquents. Ils correspondent bien à la double fonction des peintures :

Fonction esthétique : la peinture contribue grandement à la réalisation du cadre de vie, qu'il s'agisse de l'habitat proprement dit, des locaux et bureaux professionnels ou de sites hôteliers, de réception ou de détente

Fonction technique : que l'on retourve dans la lavabilité d'une peinture, dans le renforcement des matrieux tendres ou fragiles (plâtre, bois, papiers), dans la protection des métaux contre l'oxydation.

Par le choix des produits, par leur mise en oeuvre selon les règles de l'art, le peintre répond à ces deux types de besoins.

Ainsi les peintures à l'huile sont tout à fait adaptées aux murs intérieurs et aux boiseries. Cependant les peintures à l'eau ont de plus en plus la préférence des peintres amateurs, voire des professionnels de la construction de maison. La peinture c'est aussi de peindre des instruments de musiques tels que les violons , en plus des motifs de soie à peindre. Et bien sur la peinture sur soie Chinoise, incontournable.