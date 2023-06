Bon plan pour animer et rendre plus chic l’entrée de votre maison

L’entrée est l’un des endroits les plus fréquentés de la maison, c’est pour cela qu’elle mérite d’être bien décorée. Elle demeure un espace à aménager avec soin, même si elle n’est pas une pièce à part entière. D’ailleurs, elle donne la toute première impression sur la maison, et reflète notre façon de vivre. Avec un peu de sens de créativité, vous pouvez rendre chic et convivial cet endroit. Néanmoins pour éviter que vous passiez à côté de la plaque, et pour rester au sommet de la tendance en matière de décoration d’intérieur, quelques conseils vous seront très utiles.

Un porte-clés stylé et un porte-courrier innovant

En général, dans chaque foyer, l’entrée est souvent l’endroit pour placer les clés. Certaines boutiques spécialisées proposent des modèles de porte-clés innovants et stylés, pour embellir l’entrée, à placer avec joie sur le mur. Il existe par exemple un modèle en forme de clé géante, auquel on accroche toutes les clés. Rien de tel pour une idée pratique et décorative. C’est également le cas du porte-courrier. Les créateurs ne cessent d’apporter des idées originales, pour apporter une touche de nouveauté à l’intérieur de la maison. On peut trouver facilement un modèle doté de mini-étagères suspendues, accueillant toutes sortes d’accessoires. Courrier, stylo, livre…qu’on peut y glisser facilement.

Un porte-manteau décoratif et pratique

Si vous aimez le style urbain, il existe des porte-manteaux en forme de panneau, indiquant différents quartiers de New York. Dès que vous franchissez le seuil de votre logement, il crée le dépaysement. Mais le coup de cœur est le modèle avec aspect, semblable à celui d’une palette en bois. Il est agrémenté des patères colorées amovibles entre chaque planche de bois, qui coulissent pour s’adapter à la taille de tous les membres de la tribu.

Chantier de rénovation pour rendre Un hall d’entrée fonctionnel

Projet de rénovation : aménagement de ce hall d’entrée et de cette salle de lavage

DESCRIPTION DU PROJET DE RENOVATION :

des artisans rénovation de pièce à vivre à Perpignan avaient pour mission de créer un hall d’entrée et une salle de lavage pour Marie-Ève et Pascal.

Le projet comprend :