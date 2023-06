Comment construire un mur en parpaings

Introduction

Vous voulez ériger une cloison en parpaing et vous ne savez pas comment procéder.

Le parpaing offre plusieurs avantages : isolation acoustique et thermique, solidité et faible coût. cet article fait suite aux conseil pour construire une déco de maison

Traçage

Faites un repère au sol de votre cloison. Fixez les profilés en acier sur le mur dans l’alignement des repères et vérifiez la verticalité avec un niveau à bulle. Au niveau du sol, reliez les deux profilés par un cordeau qui permettra de faire un tracé au sol. Puis détachez-le et tendez-le entre deux parpaings posés contre chaque mur afin de bien aligner la première rangée de parpaings Préparation du mortier Vous pouvez acheter un mortier prêt à l’emploi ou l’entreprise de maçonnerie va le faire . Pour cela : Comptez 1 volume de ciment pour 4 volumes de sable. Ajoutez l’eau au fur et à mesure jusqu’à ce que le mélange soit homogène et pas trop fluide. S’il s’effrite, rajoutez un peu d’eau en veillant à ce que le mortier soit compact. Alignement des premiers parpaings Etalez le long du repère au sol et à l’aide d’une truelle, un lit de mortier. Posez du parpaing sur le côté du mur et contre le profilé. Tapotez avec un maillet en caoutchouc pour bien le placer. Enlevez le mortier débordant des parpaings tant qu’il est humide. Et réitérez l’opération. Pensez à fixer dans les profilés une entretoise au bout de chaque rangée et noyez-la dans le mortier. Cela assurera la liaison entre la cloison et le mur adjacent. Vérifiez l’horizontalité avec un niveau à bulle. Vous serez sûrement amenés à découper un parpaing pour finir la rangée. Pour cela, utilisez une meuleuse électrique ou un marteau de maçon. Elévation Placez le cordeau à hauteur de la deuxième rangée pour garantir un alignement parfait. Posez un parpaing découpé sur un parpaing entier afin d’alterner les joints de mortier. Vérifiez la verticalité et l’horizontalité avec un niveau à bulle. Posez une entretoise au bout de chaque rangée qui sera noyée dans le mortier. Poursuivez l’opération jusque 5 ou 6 rangées et laissez sécher. Puis reprenez le lendemain. Bon à savoir Pour éviter toute remontée capillaire, mettez un hydrofuge dans le mortier surtout pour une pièce humide. Matériel : auge, truelle, taloche de maçon, fil à plomb, marteau, maillet, niveau à bulle, cordeau à tracer, cordeau, mélangeur et perceuse. Matériaux : profilée, parpaing, mortier(ciment, sable et eau), produit hydrofuge.

Construire un mur anti-humidité en rénovation de maison

L’objectif d’un mur anti humidité est de supprimer les remontées capillaires avant qu’elles ne détériorent sérieusement les lieux où vous vivez.

Technique de mise en place d’un mur anti-humidité

Généralement, les causes d’humidité sont liées à une eau chargée en sels minéraux, à une arase insuffisante, à un terrain chargé en capillaires, à un passage d’eau sous la maison ou à une charge électrique. L’eau se charge d’électricité en frottant contre les matériaux. Notre expert vous proposera diverses solutions. Un drainage du mur humide est possible. On peut aussi traiter le mur humide en injectant des produits anti-humidité. Mais, nos experts vous expliqueront que le moyen le plus sûr de chasser l’humidité, c’est de l’assécher électroniquement. Nous privilégions cette solution qui est simple. Il suffit de fixer un boîtier électronique dans le mur humide. Les électrodes vont émettre des impulsions qui en inversant les polarités, pousseront l’humidité dans le sol. Ensuite, la centrale destinée à assécher, se met en veille.

