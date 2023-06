Les solutions pour un confort visuel de la maison

CLIMATOP LUX avec SGG SATINOVO Triple vitrage à Isolation Thermique Renforcée, design

– destiné aux bâtiments Basse Consommation d’Energie,

– excellent bilan énergétique (apport solaire élevé),

– translucide, SATINOVO préserve l’intimité. CLIMAPLUS SCREEN Double Vitrage à Isolation Thermique Renforcée (ITR) avec store intégré

– confort été/hiver,

– intégration de stores pour protection solaire et confort d’usage,

– préservation de l’intimité. Tuiles SG Solar Sunlap® Système de tuiles solaires photovoltaïques

– performance énergétique, Pac Thermodynamique

– étanchéité à l’eau de pluie (recouvrement de 12 cm),

– ventilation excellente (à chaque tuile photovoltaïque). weber.lite® F Enduit d’imperméabilisation et de décoration des façades

– large choix de couleurs (144 teintes),

– luminosité des teintes et grande variété de finitions pour le respect du patrimoine architectural local.

Accessibilité et confort par la domotique

La domotique améliore le confort de vie. Cette dimension trouve toute son importance lorsqu’il s’agit de permettre le maintien à domicile de personnes vieillissantes ou atteintes d’un handicap.

Domotique et confort pour tous

Chacun d’entre nous peut apprécier de lever d’un seul geste tous les volets roulants de sa maison, de commander l’aération de la toiture via les fenêtres de toit sans avoir à monter les escaliers ou encore de vivre dans un environnement sécurisé. La domotique contribue activement au confort de l’habitat. D’une manière générale, elle évite des déplacements inutiles et permet d’avoir une vue d’ensemble de son logement à chaque instant.

Domotique un confort sur mesure

Cette dimension est attractive pour chacun d’entre nous, mais elle trouve tout son sens dans le cas de personnes à mobilité réduite, vieillissantes ou handicapées. Il suffit parfois de peu de choses pour rendre la vie plus douce à ces personnes.

L’ouverture automatique d’une porte, de préférence coulissante, facilitera grandement le déplacement d’une personne en fauteuil. De même, pour les personnes affaiblies par l’âge ou par un handicap, la commande à distance des volets s’avérera précieuse. Il est possible d’aller beaucoup plus loin dans la personnalisation, pour des pathologies plus lourdes. Les commandes vocales ou au souffle se développent, permettant à des personnes atteintes de paraplégie de continuer à vivre chez elles. La domotique de la salle de bains commandera l’éclairage mais aussi la températures idéale…

l est conseillé de se faire accompagner par un professionnel de santé (généralement un ergothérapeute) pour déterminer les équipements à installer. Cet intervenant tiendra compte des capacités de la personne et de l’évolution de sa pathologie pour préconiser le matériel le plus adapté.

Domotique une surveillance discrète

Lorsqu’une personne âgée ou handicapée vit seule, il peut lui arriver malheur sans que personne ne s’en rende compte immédiatement. La domotique offre la possibilité de contrôler si elle a ouvert ses volets, si elle s’est servi de l’eau chaude ou de son téléviseur. En cas d’inactivité, la famille ou les services médicaux sont alertés et peuvent intervenir directement.