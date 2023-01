La SAJADE : un éco-revêtement en fibres naturelles

Petit conseil pour votre maison bio-climatique : enduire les murs de SAJADE

La SAJADE est un éco-revêtement en fibres naturelles, sans joint ni couture. Le mélange floconneux de cotons, fibres végétales et minérales devient un enduit textile par simple adjonction d’eau.

Le revêtement absorbera toute résonance et gèrera près de 3 litres d’eau (buées, hygrométrie de l’air, etc..) par m². Plus de variation d’humidités toute l’année, variations qui perturbent nos voies respiratoire et favorisent les problèmes articulaires. Les buées et moisissures en découlant, même dans les pièces d’eau font partie du passé.

Par ailleurs, toutes blessures, écorchures ou dégradation du revêtement est réparable sans laisser de trace.

Des centaines de structures, composants, pigments, couleurs sont à votre disposition pour donner libre court à votre créativité. Utilisables pour l’entretien et la rénovation des façades à Montpellier . La SAJADE permet non seulement de revêtir des murs et plafonds, mais également tout autre formes ou objet comme les colonnes, les portes, les meubles, les radiateurs, etc… Vous pouvez même l’utiliser pour faire des dessins et fresques en 2D ou 3D.

Depuis 35 ans, nos produits sont soumis au contrôle et à la certification éco-matériaux de l’IBR à Rosenheim en Allemagne. Bis annuellement notre certification est renouvelée sans interruption preuve de notre qualité et efficacité écologique.