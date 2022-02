Energie solaire de la maison

La production d’électricité par l’intermédiaire de panneaux solaires ( ou panneaux photovoltaïques) vous permet d’énormes économies.

En effet, l’énergie que vous produisez est rachetée par EDF 6 fois son prix de vente !

De quoi amortir rapidement votre investissement et réduire votre facture d’électricité.

Toutefois il est difficile de donner des chiffres tellement le nombre de paramètres qui entrent en jeux sont grand : nombre de jours d’ensoleillement de votre région, exposition de votre maison, nombre de panneaux mais aussi leur marque et leur puissance…Autant dire qu’il est préférable de s’adresser à des experts dans le domaine pour obtenir un devis fiable !

Voici cependant une adresse qui vous permettra de simuler le pourcentage d’énergie qu’une installation solaire couvrirait dans votre maison : voir le panneau photovoltaïques à perpignan .

Je vous mets également à disposition un exemple de devis trouvé sur le net, qui pourra vous donner une idée des couts, tout en gardant à l’esprit qu’une subvention de l’état d’un ordre maximal de 8000 € pourra être obtenue sous forme de crédit d’impot.

Maintenant abordons les choses qui fâchent : attention aux idées reçues !

Et oui, ce titre d’énergie verte qui colle à la « peau » des panneaux photovoltaïques est un peu exagéré…

Tout d’abord parce que la fabrication et l’installation de ces fameux panneaux consommerons probablement plus d’énergie que ce qu’ils produiront durant leur vie ! On a vu mieux comme produit écolo…

Ensuite, l’énergie produite par vos panneaux n’alimentera pas votre maison, mais sera envoyé à EDF.

Et c’est le rachat de cette électricité produite qui allègera votre facture, et vous consommerez donc autant d’électricité sur le réseau EDF que votre voisin sans panneaux.

Il existe bien une solution pour consommer directement l’électricité de ses propres panneaux mais elle implique l’installation de batteries pour stocker l’énergie, et à moins d’être vraiment isolé du réseau électrique ou d’être un pur militant écolo, cette solution est encore beaucoup trop onéreuse pour être intéressante.

Alors pourquoi en parler sur ce site me direz vous ? Et bien parce qu’il me paraissait important de le dire car les familles qui installent ce genre de système pensent toujours faire un geste pour l’environnement, hors c’est effectivement un peu plus compliquer que cela…même si l’énergie revendue à EDF est effectivement propre, la fabrication et l’installation du matériel l’es beaucoup moins.